Floriane Gouget, menacée et harcelée pour avoir défendu le droit au blasphème

La laïcité française est-elle en recul ? Dans son dernier sondage, l’IFOP rapportait que seuls 49% des lycéens soutiennent le droit des journaux à caricaturer les religions. Défendre ouvertement la laïcité et le droit au blasphème, on l’a vu ces derniers mois, peut s’avérer dangereux. Le cas de la jeune Mila, menacée de mort et forcée à quitter son établissement et à vivre sous protection pour avoir critiqué l’Islam avait beaucoup fait parler l’an dernier. Plus récemment, c’est une autre jeune femme, Floriane Gouget, qui se retrouve à son tour harcelée et menacée pour avoir défendu le droit au blasphème et la laïcité. Paul Gasnier l’a rencontrée.