En mars dernier, le Front national twittait une mystérieuse vidéo, que l’on sait bidon aujourd’hui grâce aux révélations de Buzzfeed News. En effet, le journaliste qui dénonce s’appelle en fait Christophe Boucher et c’est un prestataire du FN. Eric et Quentin ont mené l’enquête et se sont procurés les autres vidéos fake news du parti.