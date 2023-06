Fonds Marianne : après Marlène Schiappa, l’audition lunaire de Mohamed Sifaoui au Sénat

Ce mercredi 14 juin, Marlène Schiappa était entendue par le Sénat sur l’affaire du Fond Marianne. Une prestation jugée complètement ratée par la presse qui parle d’une ministre plus que fragilisée. Même ses collègues ministres ont du mal à la défendre. Quant à Mohamed Sifaoui, le plus important bénéficiaire d’argent du fonds Marianne via son association, il a été entendu par les sénateurs ce jeudi 15 juin dans une ambiance très tendue. Toujours sur la défensive, il donne des explications lunaires et accable Marlène Schiappa. Son attitude peut être expliquée par la perquisition qui a eu lieu à son domicile la veille.