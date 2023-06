Fonds Marianne : Mohamed Sifaoui absent de son audition au Sénat en raison d’une perquisition à son domicile

Ce mardi 13 juin, avait lieu l’audition très attendue de Mohamed Sifaoui, l’un des personnages principaux de l’affaire du fonds Marianne lancé par Marlène Schiappa. Mohamed Sifaoui, essayiste, a été bénéficiaire avec son association, de la plus importante subvention pour un travail relativement maigre. La question principale est : le travail mené par son association valait-il vraiment 300 000 euros ? Cependant, il n’a pas pu se rendre à son audition car une perquisition à son domicile était en cours. Les calendriers judiciaire et parlementaire se sont percutés sur le dossier du Fonds Marianne, cette manne de 2,5 millions d’euros lancée au lendemain de l’assassinat de Samuel Paty pour contrer les discours de radicalisation en ligne. Le directeur de cabinet de Marlène Schiappa a déjà été auditionné et il s’est trouvé bien embarrassé : il a dû reconnaître que Marlène Schiappa avait retiré 100 000 euros de subvention à SOS Racisme, car elle était en conflit avec son président Dominique Sopo. Cette information contredit la défense de la ministre qui affirme ne pas s’être impliquée dans le choix des associations aidées par le Fonds Marianne. Marlène Schiappa sera auditionnée par le Sénat ce mercredi 14 juin et cela pourrait déterminer son maintien au gouvernement.