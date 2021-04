Football : pour tout comprendre sur la "Super League" et pourquoi elle fait polémique

Depuis ce week-end, la Ligue des Champions est attaquée par 12 grands clubs anglais, espagnols et italiens qui veulent former une « Super League » à l’écart de la traditionnelle compétition. Une initiative qui fait hurler l’UEFA, mais aussi les responsables sportifs, politiques, et même le prince William.