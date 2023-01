Forum économique de Davos : un journaliste d’extrême droite harcèle Greta Thunberg

L’activiste écologiste Greta Thunberg s’est rendue au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Elle était déjà présente à ce forum en 2019 et 2020 pour interpeller les élites politiques et économiques sur le dérèglement climatique et la protection de la planète. Sa visite a été très suivie par les médias qui n'ont pas hésité pas à se bousculer pour tenter de l’approcher. Paul Moisson a réussi à approcher Greta Thunberg pour lui poser une question, mais un journaliste canadien de Rebel News, un média en ligne d’extrême droite, l’a fait fuir.