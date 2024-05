Fourgon pénitentiaire attaqué : la chasse à l'homme continue

L’homme le plus recherché de France, Mohamed Amra, et ses complices sont toujours dans la nature après l’attaque d’un fourgon pénitentiaire qui a fait 2 morts et 3 blessés. La traque se poursuit, mais sans résultat pour le moment. À la demande des autorités françaises, Interpol a diffusé une "notice rouge". L'homme de 30 ans est désormais recherché au niveau mondial. Dans la matinée, à 11 heures, des centaines de pénitentiaire ont observé une minute de silence devant des prisons, en mémoire des agents qui ont été tués.

