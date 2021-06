France-Bulgarie : pourquoi les supporters étaient-ils tous dans la même tribune ?

Le Stade de France a retrouvé une partie de son public mardi soir à l’occasion du match entre la France et la Bulgarie. 5 000 personnes avaient reçu une dérogation pour braver le couvre-feu à 21h et assister au match depuis les tribunes, une première depuis des mois. Dans un stade qui peut accueillir 80 000 personnes, pourquoi avoir réuni les 5 000 supporters dans la même tribune ? Pour ce résultat, à quoi bon fixer une jauge à 5 000 personnes et pas 10 000 ou 15 000 ?