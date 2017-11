Azzeddine Ahmed-Chaouch as passé son week-end à Clermont-Ferrand pour la convention de la France Insoumis, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. C'est un grand meeting pour "restructurer" le mouvement, et lui redonner un second souffle. Les sondages actuels ne sont pas hyper bons, et puis il y a plusieurs polémiques sur le logement ou le patrimoine des cadres de la France insoumise. Extrait de Quotidien du 27 novembre 2017 .