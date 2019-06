Ça n’a pas beaucoup rigolé sur le plateau de la matinale de France Inter ce matin. Pourquoi ? Parce que Nicolas Demorand a eu le toupet de suggérer que le gouvernement était devenu écolo il y a… à peu près deux semaines, pas plus. Et ça, ça n’a pas plus du tout à la Secrétaire d’État à l’Écologie, Brune Poirson, qui s’est vite emportée. À moins que ce ne soit qu’une technique pour esquiver les critiques ?