C’est bon, Emmanuel Macron est prêt pour remplacer Grégoire Margotton

Emmanuel Macron s’est rendu au Qatar pour assister au match France-Maroc lors de la demi-finale de la Coupe du monde, mercredi 14 décembre. On a pu voir le président dans les tribunes, dans la zone mixte et dans les vestiaires. A la fin du match, on a même eu droit aux commentaires très pointus d’Emmanuel Macron.