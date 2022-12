France-Maroc : pourquoi Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont porté leur maillot à l’envers

Le match France-Maroc pour la demi-finale de la Coupe du monde nous a offert beaucoup de spectacle et d’émotions, mercredi 14 décembre. Malgré la défaite du Maroc, les joueurs ont su faire preuve de fair-play, mais également de complicité, notamment entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, coéquipiers au Paris-Saint-Germain. A la fin du match, les deux joueurs se sont pris dans les bras et ont échangé leur maillot. Ils ont posé avec leur maillot enfilé à l’envers pour laisser apparaître leur nom devant. Cette initiative emplie d’amitié cache en réalité un autre objectif. Les joueurs ont pour consigne stricte de ne pas porter à l’endroit les maillots échangés avec les adversaires pour des enjeux marketings.