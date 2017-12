France Télévisions en pleine crise

Cette histoire avec Mélenchon s’est déroulée dans un contexte assez particulier, un contexte de crise à France Télévisions. Un préavis de grève vient d’être déposé pour mercredi avec sans doute des émissions perturbées toute la journée. Le préavis a été déposé à l’appel de la CGT, FO et du SNJ "contre la situation dramatique que les salariés risquent d'affronter" et "pour l'honneur du service public". Le premier point, c’est le plan d’économies prévu : 50 millions d’euros. Delphine Ernotte doit présenter les détails dans quelques jours. Le second point, « l’honneur du service public », c’est en réaction à un discours prononcé à huit clos lundi par Emmanuel Macron. Devant les députés de la commission des Affaires culturelles. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 8 décembre 2017 – Partie 1