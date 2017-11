Julien Bellver raconte aujourd’hui, la panique survenue rue de Valois, au Ministère de la Culture, à cause d’une grosse fuite. Celle d’un rapport censé rester confidentiel, qui fait état des pistes chocs pour réformer France Télévisions et Radio France. Le Monde l’a révélé lundi et la Ministre de la Culture Françoise Nyssen n’a pas du tout apprécié. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 15 novembre 2017 – Partie 2