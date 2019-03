Les mots (pas très) touchants du gouvernement à Geneviève Legay, blessée pendant l’Acte XIX

Emmanuel Macron lui souhaitait un « bon rétablissement » mais surtout qu’elle apprenne « une certaine forme de sagesse » de s’être fait piétinée par une charge de CRS. Forcément, la pillule a du mal à passer : beaucoup dénoncent une nouvelle phrase condescendante, méprisante de la part du président. Alors, forcément, dans les matinales et dans la presse, les membres du gouvernement rament un peu à justifier les propos du chef de l’Etat. Et à bien les écouter, ils ne sont pas tellement plus sympas.