Un des réalisateurs français les plus doués de sa génération, deux acteurs absolument géniaux dans un film fort et troublant en compétition au festival de Cannes. A l'occasion de la projection de "L'amant double", on avait envie de les recevoir tous les 3 : François Ozon, Marine Vacth et Jérémie Rénier étaient ce soir sur le plateau de Quotidien.