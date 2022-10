François Bayrou, l’incruste level expert

En un peu plus d’un mandat, Emmanuel Macron s’est déjà rendu quatre fois à Pau. On ne dit pas que Pau n’est pas une ville superbe, mais on se demande ce qu’il s’y trouve de si intéressant pour y aller si souvent. C’est la seule ville à avoir eu autant d’honneur présidentiel. Et on pense qu’on sait pourquoi.