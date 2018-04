François Hollande esquive le congrès du PS

Valentine Oberti a suivi François Hollande à Cergy-Pontoise, où il est venu tenir une conférence-débat à l’invitation des jeunes de l’université. Et c’est un ancien président tout guilleret qui est arrivé devant la faculté, hyper bien accueilli par les étudiants. À l’intérieur, l’ancien président répond – à grands renforts de blagues – aux questions facétieuses des étudiants, entre "Macron ou Macaron ?" et "Pizza et quinoa ?". (Il a choisi pizza, on n’est pas super rassurés sur son régime alimentaire). François Hollande a terminé sa visite par une séance de selfie qui a traîné en longueur. Mais la grosse actu, c’était le congrès du PS qui se tient ce week-end. Ira-t-il, ira-t-il pas ? La réponse en images.