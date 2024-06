François Ruffin futur Premier ministre du Front populaire ?

Alors que le RN mise tout sur Jordan Bardella et que Gabriel Attal espère bien garder son poste en juillet, la gauche se cherche toujours une véritable incarnation pour endosser le rôle de Premier ministre en cas de succès aux élections législatives. Le nom de François Ruffin, le premier à parler de "Nouveau front populaire", revient souvent, mais le principal intéressé masque ses ambitions. Paul Moisson, Fanny Duvot et Julien Sultan sont partis à sa rencontre à Amiens.

