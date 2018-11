Comme Jean-Luc Mélenchon, il est Insoumis, député de la République et Youtubeur. Comme le patron de la France Insoumise, il cartonne avec ses vidéos tournées à petit budget, dans sa cuisine. Et pour la première fois, la côte de popularité de François Ruffin dépasse même de celle de Jean-Luc Mélenchon, qui paie encore le prix de ses récents accès de colère. On en parle avec Paul Larrouturou.