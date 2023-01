François Ruffin, le député le plus turbulent de l’hémicycle

Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi durant une journée François Ruffin, député LFI de la Somme. L’ancien journaliste a gardé ses réflexes de reporter sur le terrain. Il a affiché une posture et un style proche des gens et a tutoyé ses interlocuteurs telle que Martine, auxiliaire de vie. Les journalistes l’ont suivi dans sa permanence et ont rencontré son équipe qui n’est pas encartée à La France insoumise.