Invité : Frédéric Beigbeder en quête d'immortalité

Le transhumanisme ou comment faire reculer la mort et vivre éternellement, c’est le thème du dernier livre de Frédéric Beigbeder, « La vie sans fin », dans lequel il raconte l’histoire d’un animateur de télévision qui cherche à vaincre la mort. Pour les besoins de son roman, le dandy en quête de jeunesse éternelle a mené l’enquête sur les théories scientifiques les plus avancées sur le sujet, des recherches sérieuses et pour certaines farfelues. L’écrivain, réalisateur et animateur s’est documenté durant trois ans sur le sujet en rencontrant les plus grandes sommités internationales en biotechnologies. L’écrivain s’est confié sur son rapport à la mort et sa peur de vieillir.