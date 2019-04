Frédéric Lenoir : la philosophie par les enfants !

Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et historien et a participé au documentaire « Le Cercle des petits philosophes ». Il y joue son propre rôle et propose à des enfants de primaire, des ateliers de philosophie. Comment parler philosophie avec des enfants ? Quelle est l’importance de la méditation ? Comment intégrer ces savoirs dans l’éducation ? Des problématiques qu’il défend dans la vraie vie grâce à sa fondation SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble). Le film sort le 17 avril prochain... Pour savoir où le documentaire sera diffusé aller sur le site de la fondation : https://seve.org