Vivement qu'on crève : Frenchie Shore, téléréalité ou programme pornographique ?

Ce vendredi dans sa chronique humour hebdomadaire, Yann Marguet met en lumière la téléréalité trash dont tout le monde parle actuellement, « Frenchie Shore », diffusée sur MTV et Paramount +. Avec son humour qu’on lui connaît, le chroniqueur se penche sur la libido débordante des dix candidats de la ville du Cap d’Agde, ainsi que sur les conflits de bas étage auxquels les téléspectateurs ont à faire au fil des épisodes. En atteste, les tensions autour de la vulve d’une candidate. En ce sens, Yann Marguet s’appuie sur des chiffres d’un sondage IPSOS particulièrement étonnants. Devant une telle vulgarité, Loft Story passe davantage pour un Pixar selon lui face à cette nouvelle émission de téléréalité qui bat des records d’audience. Puis, il pointe du doigt l’impuissance du gouvernement face à ces images très facilement accessibles sur TikTok, entre autres. Tout de même, il met en lumière le coming-out d’un candidat transsexuel, qui n’a généré que de la sympathie auprès des autres candidats. Une génération malgré tout plus ouverte et tolérante ?