Gabriel Attal de retour à la foire, mais toujours pas en campagne

Pour la deuxième fois en moins d’une semaine, Gabriel Attal était de passage sur une foire mercredi 1er mai. Après celle des bulots au Pilou, le Premier ministre était cette fois à celle de Beaugency dans le Loiret. Lui qui assure ne pas être en campagne pour la candidate de la majorité aux élections européennes Valérie Hayer ressemble pourtant à s’y méprendre à un homme en campagne. On a fait la comparaison entre ses deux visites de foire et les ressemblances sont nombreuses. Mais Gabriel Attal l’a de nouveau affirmé, il n’est pas en campagne, il "aime être au contact". En donnant cette fois une petite précision qui change tout.

