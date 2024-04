Gabriel Attal et la jeunesse, le retour de l’autorité avec un grand A

Lundi 22 avril, Gabriel Attal et Eric Dupond-Moretti étaient en visite dans un internat pour jeunes en décrochage à Nice pour mettre en lumière le grand projet de l’Etat pour la jeunesse : rétablir l’autorité pour lutter contre la violence. Un programme qui coûte 3.000€ par élève à l’Etat, mais qui est encore bien loin de faire l’unanimité auprès des sociologues et pédopsychiatres.

En savoir plus sur Julien Bellver