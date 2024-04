Gabriel Attal poursuivi par les Phryges

Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra et Tony Estanguet étaient à Matignon pour parler des Jeux Olympiques de Paris. Mais qui dit JO dit les effroyables Phryges, ces mascottes qui terrorisent les plus endurcis. Heureusement, Amélie Oudéa-Castéra était là pour rassurer et détendre l’assemblée. Car quand la ministre des Sports est là, ça sent bon l’encens et tout le monde s’apaise. Un peu trop.

