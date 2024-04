Gabriel Attal se métamorphose en chaque ministre

Dans son fait du jour de ce mercredi, Yann Barthès revient sur la création des fameuses Questions au Gouvernement le 28 octobre 1981 qui reviendront par la suite chaque mercredi après-midi à l’Assemblée nationale. Une session de questions en direct à la télévision qui désormais n’existe plus, en tout cas plus sous cette forme puisqu’elles sont désormais toutes adressées uniquement à Gabriel Attal. Et ce dans un but premier de « dynamiser les questions au gouvernement ». Le Premier ministre fait donc disparaître doucement ses ministres. Si l’on s’en tient à cette formule, le conseil des ministres doit être largement simplifié désormais, ainsi que son compte rendu. Tous les ministres peuvent se fondre en Gabriel Attal, on ne sera plus qui est qui. La quatrième dimension.

