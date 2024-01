Gabriel Attal vs Jordan Bardella, deux trentenaires, deux meutes

Paul Gasnier En savoir plus sur

Il vient de devenir le Premier ministre le plus jeune de l’Histoire de France et il veut à tout prix éviter le procès en incompétence. Pour y remédier, Gabriel Attal est partout. Depuis sa nomination, le nouveau locataire de Matignon enchaîne les déplacements pour aller « au contact » des Français. Mais jamais sans sa meute. Travailler avec une meute de trentenaires, c’est aussi le style de Jordan Bardella, le patron du RN, qui s’enorgueillissait jusque-là d’être le plus jeune leader politique du pays.