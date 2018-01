Gaël Faure – "La saison" en live dans Quotidien

Découvert en 2005 sur les planches de la Nouvelle Star, Gaël Faure construit depuis son propre univers musical. Après plusieurs collaborations avec les plus grands artistes, notamment les membres du clan Souchon (Alain Souchon, Pierre Souchon ou encore Charles Souchon, plus connu sous le pseudonyme « Ours »), il revient cette année avec un nouvel album, « Regain », pour parler nature, écologie et artisanat. Il le présente en live ce soir sur le plateau de Quotidien.