Gaspard Koenig s’attaque à la paperasse française dans "Simplifions-nous la vie !"

À 38 ans, Gaspard Koenig est le fondateur du think thank « Génération libre ». Auteur de nombreux romans et essais, il publie cette année « Simplifions-nous la vie », co-écrit avec Nicolas Gardères. Ce livre est la première étape d’un projet plus largue qui comptera la création d’un parti politique motivé par un objectif un peu fou : diviser par 100 le nombre de normes législatives et réglementaires. Comment faire pour réduire la paperasse dans un pays qui adore ça ? On en parle avec Gaspard Koenig sur le plateau de Quotidien.