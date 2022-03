Gaz russe : Total dans le viseur des ONG

Depuis le début de la guerre en Ukraine, un certain nombre des plus grandes entreprises mondiales ont décidé de quitter la Russie et de cesser toute activité commerciale avec le pays. Les McDonalds russes ont fermé, Apple, Spotify, BP ou Shell refusent de poursuivre leurs activités en Russie. Il y en a une, toutefois, qui a décidé de continuer : Total. L’entreprise française continue son commerce avec la Russie, malgré la colère de l’opposition et des ONG. Ce lundi matin, des militants de Alternatiba Paris, ANV-COP21 et des Amis de la Terre organisaient une action contre le groupe Total. Paul Moisson et Paul Bouffard y étaient, ils ont pu échanger avec les militants, mais aussi avec les salariés du groupe Total.