Gaza : six mois plus tard, la société israélienne est de plus en plus divisée

L’armée israélienne affirme avoir retiré la majeure partie de ses troupes du sud de l’enclave palestinienne, six mois jour pour jour après l’attaque du Hamas du 7 octobre et le début de la guerre à Gaza. Hier, la télé israélienne a carrément délocalisé son plateau dans l’un de ces kibboutz tristement célèbres. Six mois plus tard, la société israélienne est de plus en plus divisée. Encore plus depuis que Tsahal a découvert ce week-end à Gaza le cadavre de l’un des otages retenus par le Hamas, alors que de nouvelles négociations en vue d’une trêve doivent débuter au Caire.

