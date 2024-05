Gaza : vers un cessez-le-feu et la libération des otages ?

C’est une véritable lueur d’espoir qui nous vient du Caire en Égypte. Lundi 29 avril, des discussions se tenaient entre le Hamas, le Qatar et l’Égypte sur une proposition de cessez-le-feu acceptée par Israël. Une première depuis novembre 2023 qui pourrait se traduire par la libération de 20 à 33 otages israéliens, de milliers de détenus palestiniens, un cessez-le-feu de 40 jours et même le retrait des troupes israéliennes de la bande de Gaza. Benyamin Netanyahou, sous pression dans son pays après des manifestations anti-gouvernementales, verrait d’un bon œil la libération des otages et la possibilité de réorganiser son armée.

