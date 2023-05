Génération Bistouri : le boom de la chirurgie esthétique chez les jeunes

Les 18-34 ans ont aujourd'hui davantage recours à la chirurgie esthétique que les plus de 50 ans. Un phénomène en constante évolution qui s'explique, entre autres, par l'avènement des réseaux sociaux. Les journalistes Ariane Riou et Elsa Mari se sont penchées sur ces nouvelles tendances et sur ses répercussions sur la jeunesse. Elles nous en parlent.