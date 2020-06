En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis la mort de George Floyd, Washington qu’on disait endormie, s’est révoltée. Depuis près de dix jours, les manifestations s’enchaînent et s’intensifient dans la capitale. Chaque jour, des milliers de manifestants protestent devant la Maison Blanche. On en parle avec Paul Gasnier et nos journalistes sur place, Laura Geisswiller et Sophie Gousset.