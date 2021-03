George Floyd: ouverture du procès sous haute tension

Le 25 mai 2020, George Floyd mourrait asphyxié au cours d’une interpellation à Minneapolis. Le procès du policier responsable de sa mort vient de débuter aux États-Unis. Devant le tribunal, les manifestants du mouvement Black Lives Matter attendent une réponse exemplaire de la justice. Laura Geisswiller est sur place pour Quotidien. « I can’t breathe » : les derniers mots de George Floyd, étouffé sous le genou d’un policier blanc, ont fait le tour du monde. La mort de cet afro-américain a provoqué une vague de colère et de protestations sans précédent aux États-Unis, mais également dans le monde. Pendant des semaines, le pays a été secoué par de violentes manifestations et de très nombreux rassemblements. Partout aux États-Unis, les citoyens sont descendus dans les rues pour réclamer la fin des violences policières et du racisme au sein des forces de l’ordre. Près d’un plus tard le procès de Derek Chauvin, seul policier – sur les quatre présents - mis en cause dans la mort de George Floyd vient de s’ouvrir à Minneapolis dans une ambiance particulièrement tendue. Devant le tribunal, les militants du mouvement « Black Lives Matter » continuent leur mobilisation et espèrent une condamnation historique, sans trop y croire. Laura Geisswiller est sur place.