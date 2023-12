George Santos détourne des fonds pour se payer des articles de luxe

Coup de projecteur dans ce Flash Mode sur le député et membre du parti républicain aux Etats-Unis, George Santos. Il est également connu pour ses côtés sombres, blanchiment, fraude électorale, ou encore détournement d’argent, et pour ses mensonges à répétition sur sa vie. L’homme politique se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une polémique après les révélations de la commission d’éthique de la chambre des représentants qui a rendu son rapport sur ses comptes de campagne. Et on y apprend qu’il a détourné de l’argent pour se payer notamment des abonnements sur la plateforme Only Fans, des injections de botox, mais également des dépenses d’un total de plus de 4000 dollars chez Hermès, et de 6000 dollars chez la marque italienne Ferragamo. L’homme de 35 ans est désormais grandement menacé d’exclusion de la chambre des représentants.