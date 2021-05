George Tron, condamné en appel pour viol et toujours maire… depuis sa cellule

George Tron, récemment condamné pour viol et agression sexuelle continue de remplir ses fonctions de maire de Draveil, dans l’Essonne, depuis sa cellule de prison. En février dernier, l’ancien Secrétaire d’Etat George Tron a été condamné à cinq ans de prison, dont trois fermes pour viol et agression sexuelle sur une collaboratrice. Il continue pourtant, depuis deux mois, à gérer sa ville de Draveil depuis sa cellule. Georges Tron a décidé de faire appel de la décision auprès de la Cour de cassation. Il est, à ce titre, toujours présumé innocent et peut donc légalement continuer d’exercer son mandat. Mais est-ce vraiment moral ? Paul Larrouturou, Abda Sall et Arthur Després se sont rendus à Draveil ainsi qu’au Conseil d’agglomération du Val d’Yerres où était débattue une possible révocation de Georges Tron.