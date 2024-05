Géorgie : la lutte contre l’influence russe tourne à la répression

Les images font le tour des médias du monde entier ces derniers jours : des milliers de Géorgiens sont dans les rues depuis plusieurs semaines pour dénoncer la "loi russe", projet de loi contre les ingérences étrangères qui devrait bientôt être adoptée. Le petit pays, qui partage plus de 700 kilomètres de frontière avec la Russie, est aujourd’hui dirigé par un gouvernement pro-russe. Mais les Géorgiens rêvent plutôt d’intégrer l’Union européenne et l’expriment dans la rue avec des manifestations monstres. Sauf que le gouvernement ne compte pas se laisser faire et a lancé une violente répression qui risque bien d’embraser la situation.

