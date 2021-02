Gérald Darmanin, l’homme qui ne souriait jamais

En savoir plus sur Yann Barthes

Suite à l’interview de Gérald Darmanin sur RTL cette semaine, on a remarqué un détail : le ministre ne sourit jamais. Vraiment jamais. Alors, il est évident qu’on ne demande pas à un ministre – a fortiori de l’Intérieur – de se fendre la poire H24, mais quand même, un sourire de temps en temps ne fait de mal à personne. Or, on ne se rappelle pas d’avoir déjà vu Gérald Darmanin sourire. Alors on a enquêté. On a vérifié tout son débat avec Marine Le Pen sur France 2 jeudi soir. Pas un sourire. Alors on s’est dit qu’il s’agissait peut-être d’une attitude austère que le ministre réserve aux interviews. Donc on est allé regarder les images de ses déplacements professionnels. Spoiler : Gérald Darmanin n’est pas plus chaleureux lorsqu’il est sur le terrain. Confondrait-il autorité et austérité ? On a cherché partout, on a même tapé « Darmanin rit » sur Google Images en désespoir de cause et tout ce qu’on a trouvé c’est un montage du ministre en train de se marrer. On a fini par trouver UNE photo où le premier flic de France sourit, un peu, dans les archives d’une agence de photo de presse. C’était lors d’un déplacement à Lille, dans le Nord, auprès d’une caisse d’Assurance Maladie. Et c’était en janvier 2019. Il y a deux ans.