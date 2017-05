Gérard Davet et Fabrice Lhomme : Au revoir Président !  

François Hollande va dormir pour l’avant-dernière fois à l’Elysée cette nuit… Pour parler de lui et faire son bilan avant de plonger dans l’aventure Macron, voici les deux journalistes à qui le Président de la République a le plus parlé pendant son quinquennat… Gérard Davet et Fabrice Lhomme. On les avait reçus pour leur livre "Un président ne devrait pas dire ça...". Ils sont sur le plateau de Quotidien ce soir.