Gérard Depardieu : "Je m’insupporte, c’est pour ça peut-être que j’ai fait plein de films, pour ne pas me voir"

« Le cinéma, ça rend con », « J’aimerais être mort pour qu’on me foute la paix », « Moi j’aime faire chier ». Toutes ces phrases, Gérard Depardieu les prononce dans son dernier film, « Robuste », mais aussi dans la vraie vie. Sur le plateau de Quotidien, il ajoute d’ailleurs que « tout ce qui est autour du cinéma, c’est chiant (…) ce monde d’image est insupportable ». D’autant plus quand, comme lui, « on ne se supporte pas ».