Gérard Depardieu chaque jour un peu plus seul après les révélations de « Complément d’enquête »

L’avenir de Gérard Depardieu dans le cinéma semble particulièrement compromis après les révélations chocs de l’émission « Complément d’enquête » la semaine dernière et les deux plaintes visant l’acteur pour agressions sexuelles. Jour après jour, l’iconique acteur voit les personnalités médiatiques et politiques l’abandonner. La ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, ainsi que la ministre de l’Égalité Femmes-Hommes, Bérangère Couillard, n’ont pas été tendres avec lui. Pendant ce temps-là, les avocats de Gérard Depardieu tentent tant bien que mal de jouer la carte offensive sur les plateaux de télévision, pointant du doigt notamment des « propos off » et des « images volées ». Côté cinéma, Nathalie Baye a confié quelques mots à une journaliste de BFM TV, et Anouk Grinberg a marqué les esprits sur France Inter. Le milieu du cinéma est tout de même largement critiqué pour son indulgence à l’égard de l’acteur. Outre-Atlantique, l’homme vient d’être radié officiellement de l’Ordre national du Québec.