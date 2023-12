Gérard Depardieu ​sera-t-il bientôt banni des représentations culturelles ?

Tout le week-end, les médias français se sont demandés si Gérard Depardieu était définitivement banni de représentations culturelles suite à la révélation de ses propos polémiques dans l’émission « Complément d’enquête ». Et ce alors que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak a annoncé une procédure disciplinaire contre l’acteur afin de lui retirer sa Légion d’honneur. Il rejoindrait alors une liste comprenant notamment Lance Armstrong ou Isabelle Balkany. Mais cela au point d’être banni ? L’acteur ne devrait en tout cas plus avoir sa statue de cire au célèbre Musée Grévin. Des membres de sa famille se sont insurgés dans les médias durant le week-end, remettant la faute sur autrui. Plusieurs célèbres films de Gérard Depardieu ont été déprogrammés au Québec, et cela devrait également être le cas en Belgique. Mais l’acteur est apparu ce dimanche soir dans un second rôle au sein du film « Illusions perdues » sur France 2. Gérard Depardieu est toujours présumé innocent.