Gérard Lanvin, nouveau soutien très médiatique de la police

Les policiers étaient dans la rue ce mercredi pour réclamer plus de moyens et de plus lourdes sanctions pour leurs agresseurs. À 12h50, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est joint à la mobilisation et s’est instantanément retrouvé à la Une de toutes les chaînes d’infos, avant d’être lui-même éclipsé par… Gérard Lanvin.