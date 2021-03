Gestes barrières: quand les journalistes se prennent pour des gendarmes

Ce week-end, annoncé comme étant peut-être le dernier avant un reconfinement, les chaînes d’infos avaient envoyé des journalistes un peu partout pour recueillir le témoignage des passants, mais aussi des forces de l’ordre, déployées en grand nombre sur tout le territoire. Et on se demande si par endroit, les journalistes et les gendarmes n’ont pas échangé leur métier.