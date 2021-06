Gifle, complotisme, appel au meurtre, violence : que dit l’énervement général de notre société ?

Entre la droite de Francis Lalanne aux journalistes de Quotidien, les théories complotistes de Jean-Luc Mélenchon, la vidéo du Youtubeur Papacito appelant au meurtre des militants de gauche et la claque d’Emmanuel Macron, la semaine a été particulièrement violente. A un an de l’élection présidentielle, cette série d’événements est le symbole d’une tension palpable dans le pays. On a voulu prendre du recul et en parler avec deux personnalités : le criminologue Alain Bauer et le philosophe Michel Eltchaninoff.