On connaît tous cette phrase : "Je ne suis pas raciste, j’ai un ami noir". On connaissait l’experte en la matière, Nadine Morano, suivie de près au classement par sa consœur Christine Boutin-je-ne-suis-pas-homophobe. Hier, à l’occasion de la marche blanche en hommage à Mireille Knoll, on a découvert un nouveau spécimen : le je-ne-suis-pas-antisémite-Gilbert Collard.