Gilets jaunes : faut-il rétablir l’ISF ?

C’est l’un des principaux points de crispation entre les citoyens français – notamment chez les gilets jaunes – et le gouvernement : l’ISF. L’impôt de solidarité sur la fortune, supprimé par Emmanuel Macron au début de son quinquennat au profit des grandes fortunes, peine toujours à être digéré par la majorité des Français. La grogne des gilets jaunes a remis sur le tapis la question : faut-il rétablir l’ISF afin de permettre une baisse des taxes sur les familles les plus modestes, voire une augmentation des salaires et des pensions de retraite, comme le souhaitent de nombreux gilets jaunes et membres de l’opposition ? On en parle avec Valentine Oberti.